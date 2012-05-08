版本:
中国
亚洲 | 2012年 5月 8日 星期二 09:28 BJT

〔台湾股市〕开盘上涨,DRAM股跳升

路透台北5月8日电---台湾股市周二开高0.45%,从上日跌势中反弹,宏达电(2498.TW)上涨,此前该公司公布4月营收优于3月.

动态随机存取记忆体(DRAM)制造商南亚科(2408.TW)上涨停,此前美光MU.N赢得收购尔必达的独家协商权.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐