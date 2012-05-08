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亚洲 | 2012年 5月 8日 星期二 17:20 BJT

〔台湾债市〕101/1期五年公债中,证券业卖超4亿台币

路透台北5月8日电---台湾柜台买卖中心周二公布,债券等殖成交系统中,五年公债101/1A01101=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

业别 买进 卖出 买卖超金额

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银行业 10.50 6.50 +4.00

证券业 22.00 26.00 -4.00 (完)

--记者 詹静宜; 审校 董永年/丁淑琴

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