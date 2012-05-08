《热点透视》希腊政局变天,但尚未退出欧元区

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Hugo Dixon 编译 戴素萍

路透伦敦5月7日电---希腊政局变天,但还没退出欧元区.尽管周日大选中七个赢得席次的政党,只有一个政党提倡退出欧元区,但也只有两个政党希望坚守当前的撙节改革计画.然而扬弃撙节计画但留在欧元区的折衷作法也不可行.维持该计画仍是最不坏的选项.

希腊大选结果让实施撙节举措变得更加困难,但要坚守这个合理的作法也不是不可能.力挺撙节措施的中间偏右派新民主党和中间偏左派泛希腊社会主义运动党(PASOK),总共只拿下约三成的选票.从左派到右派等各个极端派的政党,全都反对撙节计画,却在大选中有不错的成绩.然而,在这么混乱的情势下,希腊还是得组建一个政府,不管是马上组建或是在第二次选举后组建.

最好的情况是能够再有一个联合政府.这是可以料想到的,因为根据希腊的选举法规,最大党按比例代表制所产生的议员相当于国会的16.7%.然即使能够组建这类联合政府,也会是很软弱且容易失败的政府.这也是Pasok领袖呼吁左翼激进联盟党(Radical Left)加入联合政府的原因,即便该党反对纾困计画且不愿意加入.

按照纾困计画,希腊应该要在未来几周通过各项改革,并制定更多撙节措施.新民主党理论上虽支持该计画,但该党也在寻求减税并增加社会支出.同样地,Pasok则致力于推迟撙节措施.因此,即使最好的情况都可能会导致希腊和所谓的三巨头--欧盟执委会、国际货币基金组织(IMF)及欧洲央行--有进一步的周旋.

除了共产党以外,其他政党希望留在欧元区但退出撙节计画.这类政策可能赢得选票,但却非常不切实际.如果希腊没有信守承诺,将会失去所有新的纾困资金.到时候希腊必须更加大砍其预算.更有甚者,希腊的银行将会落入严重的危机.别忘了,银行用来资本重组的纾困资金还没到位.

这一切意味着,如果希腊真的试图不从事撙节暨改革计画,它也会迅速走上退出欧元区之途.这将是更大的灾难.银行业会垮掉,因为希腊人会赶在欧元兑换成廉价的德拉克马之前,便冲进银行将剩余的欧元提领一空.这将会造成其他欧元区国家发生银行挤兑的情况,引发新一波大范围危机.希腊人也将失去所有取得外部援助的管道,进而必须实施更多的撙节措施.

希腊人投票选择了不可能的事,即不改革并留在欧元区.但这么做的后果将是发生他们说过不想要的事--退出欧元区.最好的情况是大选引发的危机能迫使产生新的妥协--希腊内部及希腊与其援助者能各退一步,让计画顺利上路.若非如此,希腊将陷入混乱,欧元区其他地区又将有新的动荡.(完)