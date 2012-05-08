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亚洲 | 2012年 5月 8日 星期二 15:57 BJT

〔表格〕台湾4月份主要上市柜公司业绩

路透台北5月8日电---以下为台湾4月份主要上市柜公司业绩表现一览: 

  **电子类股**
  公司                       营收(亿台币)    与上月比较(%)    与上年同期比较(%)
 *联电 (2303.TW)               91.25           11.4                  -4.6      
  日月光 (2311.TW)             60.14            5.3                   4.9      
  矽品 (2325.TW)               47.94           -5.0                   8.1      
  佳世达 (2352.TW)             57.80          -10.0                   9.4    
 *广达 (2382.TW)              677.63          -10.7                 -22.3        
 *友达 (2409.TW)              291.69           -3.6                  -6.2      
  联发科 (2454.TW)             47.68           -5.0                   1.5      
  宏达电 (2498.TW)            295.94           -2.2                 -20.8      
  联咏 (3034.TW)               28.06            5.1                  -8.4      
  力晶 5346.TWO              22.71            7.5                 -43.7      


  **其他类股** 
  公司                        营收(亿台币)    与上月比较(%)    与上年同期比较(%) 
  台塑 (1301.TW)              150.43          -15.0                 -17.4      
  台塑石化 (6505.TW)          861.57           -1.3                   9.7      

  资料来源:证交所 
  附注: @表示合并数字
        *表示新增(完) 

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  --整理 张雅菁

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