〔表格〕台湾4月份主要上市柜公司业绩

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北5月8日电---以下为台湾4月份主要上市柜公司业绩表现一览: **电子类股** 公司 营收(亿台币) 与上月比较(%) 与上年同期比较(%) *联电 (2303.TW) 91.25 11.4 -4.6 日月光 (2311.TW) 60.14 5.3 4.9 矽品 (2325.TW) 47.94 -5.0 8.1 佳世达 (2352.TW) 57.80 -10.0 9.4 *广达 (2382.TW) 677.63 -10.7 -22.3 *友达 (2409.TW) 291.69 -3.6 -6.2 联发科 (2454.TW) 47.68 -5.0 1.5 宏达电 (2498.TW) 295.94 -2.2 -20.8 联咏 (3034.TW) 28.06 5.1 -8.4 力晶 5346.TWO 22.71 7.5 -43.7 **其他类股** 公司 营收(亿台币) 与上月比较(%) 与上年同期比较(%) 台塑 (1301.TW) 150.43 -15.0 -17.4 台塑石化 (6505.TW) 861.57 -1.3 9.7 资料来源:证交所 附注: @表示合并数字 *表示新增(完) 台股业绩或财测相关新闻,请点选[RES|RESF-TW-CMN] --整理 张雅菁
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。