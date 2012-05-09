〔表格〕台湾4月份主要上市柜公司业绩

路透台北5月9日电---以下为台湾4月份主要上市柜公司业绩表现一览: **电子类股** 公司 营收(亿台币) 与上月比较(%) 与上年同期比较(%) 联电 ( 2303.TW ) 91.25 11.4 -4.6 日月光 ( 2311.TW ) 60.14 5.3 4.9 *仁宝 ( 2324.TW ) 439.40 -15.6 -22.1 矽品 ( 2325.TW ) 47.94 -5.0 8.1 佳世达 ( 2352.TW ) 57.80 -10.0 9.4 *华硕 ( 2357.TW ) 298.39 0.2 19.7 广达 ( 2382.TW ) 677.63 -10.7 -22.3 友达 ( 2409.TW ) 291.69 -3.6 -6.2 联发科 ( 2454.TW ) 47.68 -5.0 1.5 宏达电 ( 2498.TW ) 295.94 -2.2 -20.8 联咏 ( 3034.TW ) 28.06 5.1 -8.4 力晶 5346.TWO 22.71 7.5 -43.7 **其他类股** 公司 营收(亿台币) 与上月比较(%) 与上年同期比较(%) 台塑 ( 1301.TW ) 150.43 -15.0 -17.4 台塑石化 ( 6505.TW ) 861.57 -1.3 9.7 资料来源:证交所 附注: @表示合并数字 *表示新增(完) 台股业绩或财测相关新闻,请点选[RES|RESF-TW-CMN] --整理 张雅菁