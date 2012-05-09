〔表格〕台湾4月份主要上市柜公司业绩

东南亚股市：多在谨慎交投中陷入狭幅波动；星股触及18个月高点
路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。
路透台北5月9日电---以下为台湾4月份主要上市柜公司业绩表现一览: **电子类股** 公司 营收(亿台币) 与上月比较(%) 与上年同期比较(%) 联电 (2303.TW) 91.25 11.4 -4.6 日月光 (2311.TW) 60.14 5.3 4.9 *仁宝 (2324.TW) 439.40 -15.6 -22.1 矽品 (2325.TW) 47.94 -5.0 8.1 佳世达 (2352.TW) 57.80 -10.0 9.4 *华硕 (2357.TW) 298.39 0.2 19.7 广达 (2382.TW) 677.63 -10.7 -22.3 友达 (2409.TW) 291.69 -3.6 -6.2 联发科 (2454.TW) 47.68 -5.0 1.5 宏达电 (2498.TW) 295.94 -2.2 -20.8 联咏 (3034.TW) 28.06 5.1 -8.4 力晶 5346.TWO 22.71 7.5 -43.7 **其他类股** 公司 营收(亿台币) 与上月比较(%) 与上年同期比较(%) 台塑 (1301.TW) 150.43 -15.0 -17.4 台塑石化 (6505.TW) 861.57 -1.3 9.7 资料来源:证交所 附注: @表示合并数字 *表示新增(完) 台股业绩或财测相关新闻,请点选[RES|RESF-TW-CMN] --整理 张雅菁
路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。