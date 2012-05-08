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亚洲 | 2012年 5月 8日 星期二 11:41 BJT

〔台湾债市〕RP利率持平,到单续作为主且银行端资金犹多

路透台北5月8日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周二持平,市场以到单续作为主,资金水位相当平稳,其中以银行等金融机构资金供给犹多.

资金调度人士表示,由于国际政经局势不稳,央行不希望市场出现过大波动,拉抬隔拆利率动作也日渐温和,企图消弥市场对于物价齐涨及升息等过多预期心理,预期在无其他特殊资金需求下,短线RP利率将持稳于现有区间.

今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.72-0.74%间,与上日相同.

央行连续第四天调升代收隔夜资金利率仅0.1基点,来到0.503%,累计这波调幅已达11.1基点.(完)

--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯

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