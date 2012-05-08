版本:
中国
亚洲 | 2012年 5月 8日 星期二 11:45 BJT

〔日本股市〕早盘反弹回升摆脱上日颓势,汽车股上扬

路透东京5月8日电---日本股市日经指数周二早盘弹升,摆脱上日反映欧洲大选结果的重挫走势,不过投资人仍对于未来政局发展戒慎恐惧.

在周一大跌过后,市场人士认为有一些逢低买进的机会,大型汽车出口股如本田汽车(7267.T)及日产汽车(7201.T)等上涨1.5-2.0%不等.

日经指数.N225早盘上涨0.6%至9,172.09点,周一则重挫2.8%,创六个月来单日最大跌幅,因担心法国新任总统奥朗德(Francois Hollande)及尚未组成联合政府的希腊可能打乱欧元区的撙节协议,而此一协议被视为是欧元区恢复财政稳定的关键所在.

"人们对紧缩措施说不,对于各市场而言未必是坏事.目前为止投资人主要是受到欧洲乱局影响,但人气应该会从现在起开始改善."大和证券首席分析师Eiji Kinouchi表示.

东证股价指数.TOPX上涨0.3%至774.35点.(完)

--编译 张明钧;审校 白云

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐