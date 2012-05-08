〔日本股市〕早盘反弹回升摆脱上日颓势,汽车股上扬

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透东京5月8日电---日本股市日经指数周二早盘弹升,摆脱上日反映欧洲大选结果的重挫走势,不过投资人仍对于未来政局发展戒慎恐惧.
在周一大跌过后,市场人士认为有一些逢低买进的机会,大型汽车出口股如本田汽车(7267.T)及日产汽车(7201.T)等上涨1.5-2.0%不等.
日经指数.N225早盘上涨0.6%至9,172.09点,周一则重挫2.8%,创六个月来单日最大跌幅,因担心法国新任总统奥朗德(Francois Hollande)及尚未组成联合政府的希腊可能打乱欧元区的撙节协议,而此一协议被视为是欧元区恢复财政稳定的关键所在.
"人们对紧缩措施说不,对于各市场而言未必是坏事.目前为止投资人主要是受到欧洲乱局影响,但人气应该会从现在起开始改善."大和证券首席分析师Eiji Kinouchi表示.
东证股价指数.TOPX上涨0.3%至774.35点.(完)
--编译 张明钧;审校 白云
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。