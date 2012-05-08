〔台湾房地产〕台北市商用不动产第二季交易料价涨量增--戴德梁行

路透台北5月8日电---UGLUGL.AX旗下物业顾问--DTZ戴德梁行周二预估,近期略显沉寂的台北市商用不动产市场,在部分业主欲获利了结以及寿险资金竞逐带动下,成交额将可望自第一季的近60亿台币,成长至第二季的逾200亿.

戴德梁行台湾分公司总经理颜炳立并在一场记者会中预期,第二季将在市场标售的部分个案,由于位处精华地段,且带有报酬率约2%的租约,因此成交价格可能会再创历史纪录.

"钱太多了,像水一样,...能卖的物件却愈来愈少."他说.

颜炳立指出,手中握有庞大资金的寿险业者,在台北市购买商用不动产的标准,已从过去的整栋变成半栋甚至是单一楼层都无所谓,"他们的心态就是多少拿一点,让资金至少有个去路."

戴德梁行今日公布由太平洋证券委托在30日标售的商业办公大楼,由于位在忠孝东路四段的精华地段,标售底价高达18.8亿台币.换算成土地价格,每坪(一坪约3.33平米)标售价格为1,409万台币.若顺利脱标,此将超越去年敦南华票大楼每坪1,405万的历史纪录.

公债交易商日前指出,由于下半年保费将调涨,多家大型寿险公司均趁上半年冲刺年度目标,致使新增保费快速增加.不过海外投资前景不明、房地产也缺乏适合标的,令上月底标售的30年期公债得标利率创下历年同年期次低纪录.[ID:nST0453678]

为增加寿险业资金运用范围,台湾金管会日前已预告放宽寿险业海外投资上限,并降低大陆投资资格限制.预计最快5月正式发布就可以递件申请.[ID:nST0452996](完)