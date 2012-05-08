〔台股业绩〕联电4月营收较上年同期减4.6%,较上月成长11.4%

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透台北5月8日电---全球第二大晶圆代工厂商--台湾联电(2303.TW)周二公布,4月营收为91.25亿台币,较上年同期减4.6%,较上月则成长11.4%. 联电先前对今年第二季展望,预估出货较上季成长15%,平均售价则持平,产能利用率约81-83%,至于毛利率约21-23%.[ID:nST0516243] 联电今日收扬1.72%,报14.75台币;大盘加权股价指数.TWII则升0.1%. 其最近三个月营收表现如下:
营收(亿台币) 较上月(%) 较上年同期(%) 2012年 4月 91.25 +11.4 -4.6 2012年 3月 81.91 +8.9 -14.6 2012年 2月 75.23 -6.6 -16.5 (完) 参看相关细节,可点选联电网站,网址为(here) 参看联电相关新闻,请点选[2303.TW-CMN];台股业绩请点选[TW-RES-CMN] --记者 张雅菁; 审校 张喜良
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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