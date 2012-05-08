《企业看点》--5月8日财务活动报导摘要(更新版)

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(新增最前面两则)
路透班加罗尔5月8日电---以下为其它媒体周二对于企业财务相关活动的报导摘要.
* 华尔街日报报导,中国国家发展和改革委员会规定,所有人民币计价基金的资金必须来自中国本土投资者,否则将被视为外资.这对海外私募股权基金而言是项打击.[ID:nST0457300]
* Business Standard周二报导,印度最大房地产公司DLF Ltd (DLF.NS)计画以大约50亿卢比(约合9,500万美元),将其在人寿保险合资公司的多数股权出售给印度HCL集团.[ID:nL4E8G82UB]
* 证券时报周二报导称,中国证监会正在研讨养老金等长期资金入市税收减免等方面措施.[ID:nSB1531448]
* 第一财经日报周二报导称,德国零售巨头麦德龙(MEOG.DE)计划未来3-4年内在中国的门店数量增一倍,以在该国不断成长的零售市场中扩大份额.[ID:nSB1531520]
* Gulf News周一报导称,据一个政府顾问委员会的提案,阿联酋燃油价格过高,应回落到与其他海湾国家相匹配的水平.[ID:nL5E8G77C5]
* 全球最大的箱包生产商新秀丽(Samsonite International)(1910.HK)执行长对一德国报纸表示,该厂商正在寻求收购规模较小、且为民间所有的企业.[ID:nL5E8G71PK]
* 日本经济新闻报导称,东京电力(9501.T)以及由日本政府支持的核事故损害责任基金(Nuclear Damage Liability Facilitation Fund),准备用董事总经理Naomi Hirose接替现任社长Toshio Nishizawa.[ID:nL4E8G7BVU].(完)
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 洪曦/张若琪;审校 侯向明/李爽
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。