修正:〔台湾财政〕证所税课征法案恐延后审议,因执政党立院党团决议暂缓

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(修正第一段措辞,并补充在野党声明)
路透台北5月8日电---引发争议的台湾证券交易所得税课征法案,可能无法在本月底修法通过.执政的国民党团周二宣布,将暂缓至9月的下一个会期再行审议.
惟在野的亲民党发表声明称,将在周五院会提案增列亲民党团及行政院版证所税法案.
国民党团首席副书记长吴育昇对记者称,国民党立委并没有反对证所税,只是认为这类重大法案可能在有限的会期无法充分讨论,因此主张暂缓议案.
"民进党团版本都还没出来,若排入议案,立法院将天下大乱,股市动荡也会持续恶化."他说.
根据立法院网站资讯,立法院会期每年两次,自行集会.每年2-5月底及9-12月底是法定集会期间,必要时得依法延长会期.
台湾行政院甫于上月底完成课征证所税版本,将个人所得税课税门槛从300万台币上修至400万台币,法定税率视经济情况在15-20%之间,并取消期货交易所得纳入课征范围.且在须缴纳的证券交易所得税中,可将当年度须缴的证交税半数抵扣.[ID:nST0452734]
自4月底台湾政府开始讨论是否课征证所税后,台股即一直呈现量缩盘跌的格局,此前台股平均交易量约在1,000亿台币上下,但近日来平均单日成交量只在600-700亿台币左右.
台湾加权股价指数.TWII周二微幅收高0.1%,报7,545.71点.成交值为667.92亿台币.(完)
--记者 董永年; 审校 乔艳红
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。