修正:〔台湾财政〕证所税课征法案恐延后审议,因执政党立院党团决议暂缓

(修正第一段措辞,并补充在野党声明)

路透台北5月8日电---引发争议的台湾证券交易所得税课征法案,可能无法在本月底修法通过.执政的国民党团周二宣布,将暂缓至9月的下一个会期再行审议.

惟在野的亲民党发表声明称,将在周五院会提案增列亲民党团及行政院版证所税法案.

国民党团首席副书记长吴育昇对记者称,国民党立委并没有反对证所税,只是认为这类重大法案可能在有限的会期无法充分讨论,因此主张暂缓议案.

"民进党团版本都还没出来,若排入议案,立法院将天下大乱,股市动荡也会持续恶化."他说.

根据立法院网站资讯,立法院会期每年两次,自行集会.每年2-5月底及9-12月底是法定集会期间,必要时得依法延长会期.

台湾行政院甫于上月底完成课征证所税版本,将个人所得税课税门槛从300万台币上修至400万台币,法定税率视经济情况在15-20%之间,并取消期货交易所得纳入课征范围.且在须缴纳的证券交易所得税中,可将当年度须缴的证交税半数抵扣.[ID:nST0452734]

自4月底台湾政府开始讨论是否课征证所税后,台股即一直呈现量缩盘跌的格局,此前台股平均交易量约在1,000亿台币上下,但近日来平均单日成交量只在600-700亿台币左右.

台湾加权股价指数.TWII周二微幅收高0.1%,报7,545.71点.成交值为667.92亿台币.(完)