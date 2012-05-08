〔台湾央行〕共发行693亿台币存单,发行余额增加462亿

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透台北5月8日电---台湾央行周二公布,今日共发行693亿台币存单,相较存单到期金额231亿,存单发行余额增加462亿.
央行存单各天期发行金额如下:
天期 利率% 金额(亿台币)
30天期 0.87 510.0
91天期 0.93 163.0
182天期 1.05 20.0
央行上日共发行4,639亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆9,268.3亿台币.
拆款中心资料PIBC显示,修正后周一当日超额准备为负39亿台币,累计超额准备为负1,267亿台币,加计前期1%的超额准备为负495亿台币.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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