〔日本股市〕自三个月低点回升收高,但市场气氛仍旧审慎

路透东京5月8日电---日本股市日经指数周二自三个月低点回升,投资人重新评估法国和希腊选举结果的立即影响,但仍对欧元区危机重燃保持审慎.

日经指数.N225收高0.7%至9,181.65点.东证股价指数.TOPX升0.6%至776.57点.

日经指数周一挫跌2.8%,创六个月来最大单日跌幅,因市场担忧法国的新总统以及尚未组成的希腊执政联盟,可能打击欧元区推动撙节措施的努力,进而影响到欧元区的稳定性.(完)