〔中国金融〕发改委对于基金资金来源的裁示打击外国私募基金--WSJ

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透5月8日电---华尔街日报报导指出,中国国家发展与改革委员会已经裁定,所有以人民币计价基金的资金必须来自中国本地投资人,否则将会被视为外资,这对于外国私募基金业者而言是一大挫折.
若被视为外资,将会限制外国私募基金投资,而这个时候他们正面对越来越大的国内基金竞争压力.
据报导,发改委的声明特别提到一档由黑石集团(百仕通)(BX.N)经营的基金,该基金原本可以受惠于国内基金的地位;该基金目前正在募集当中,规模达50亿元人民币(7.954亿美元).
华尔街日报报导称,外国私募基金业者原先预期,旗下人民币基金中就算有多达5%的资金来自中国境外,也将会被视为国内基金.
报导提到,基金经理人通常会把自有资金投入其中,可能占基金总值的1-5%.
报导称,外国私募基金不可以投资敏感的产业,例如国防相关的公司,投资电信、教育及互联网等事业也会面临限制.
报导指出,2011年时,多档人民币基金共募得234亿美元资金,高于美元基金募得的154亿美元.
关于黑石集团人民币基金中的自有资金比例问题,该公司不愿对华尔街日报提问置评.路透无法在美国下班时间立即联络上这家美国私募基金.
报导指出,发改委的文件上登载的日期为4月23日,并为华尔街日报所重新提出探讨.(完)
--编译 张明钧;审校 王冠中
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。