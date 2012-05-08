〔日股业绩〕东芝预期本年度营业利润成长45%,受惠于闪存需求热络

* 预期2013会计年度营业利润成长45%至3,000亿日圆

* 2011/12年度营业利润下滑14%至2,066.5亿日圆

* 第四季营业利润成长18%至1,158.7亿日圆

* 股价今年至今上涨约1%,表现落后大盘

路透东京5月8日电---日本半导体产业领导厂商东芝(6502.T)周二表示,预期本会计年度获利将跳升45%,受惠于用在苹果(AAPL.O)iPhone等产品的闪存(快闪记忆体)芯片(晶片)需求热络.

这家电子工业巨擘预期,包含闪存事业在内的电子设备部门营业利润将成长约33%,在电视机事业持续不振之际支撑获利.东芝产品线横跨电灯泡及核子反应炉等领域.

东芝预估年度营业利润达3,000亿日圆(37.5意美元),高于汤森路透I/B/E/S调查22位分析师平均预估的2,819亿日圆.

在截至3月31日止的年度中,东芝录得2,066.5亿日圆的营业利润,较上年度下滑14%,受到国内电视销售疲软及全球经济放缓的压缩.

上述财报数据大致符合预期;汤森路透I/B/E/S调查22位分析师平均预估上年度东芝获利为2,087亿日圆.

浏览东芝近几季财报表现及闪存市占率图表,请点选:(link.reuters.com/jex97s)

包含液晶电视事业的电子产品部门方面,该部门录得282亿日圆的年度营业亏损,上一年则是获利2,890亿日圆,这反映出包括索尼(6758.T)、Panasonic6752.T>及夏普(6753.T)等日本主要电视机制造商所面临的困境.

在第四季方面,该公司当季营业利润为1,158.7亿日圆,成长18%,汤森路透Starmine调查六位分析师的平均预估为1,093亿.

东芝今年以来股价上涨约1%,而指标日经指数.N225则是上涨约8%.东芝在半导体事业中的竞争对手包括韩国三星电子(005930.KS)及SK hynix(000660.KS),而在核子反应炉事业上的竞争对手则为美国通用电气(奇异,GE)(GE.N)及法国Areva(AREVA.PA).

周二的财报是在收盘后公布.

在财报公布前,东芝周二股价收高2.9%,日经指数为上涨0.7%.

产业竞争对手亦将在本周稍晚公布财报,其中索尼财报将于周四出炉,Panasonic财报则将在周五登场.(完)