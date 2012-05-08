〔台湾汇市〕台币兑美元微幅收升,欧元区局势不明令外银买卖均见

路透台北5月8日电---台币兑美元TWD=TP周二微幅收升1.2分,受到欧元隔夜反弹走势提振,但希腊政经局势充满不确定性,台股在平盘附近徘徊,外资汇入汇出均见,交易缺乏方向判断.

汇银人士表示,尽管台股盘初随亚股止跌,促外资小幅汇入,但在希腊是否能续留欧元区的笼罩下,走势显得后继乏力,加之台湾出口数据衰退为后市蒙上阴霾,场上追价意愿不足,并见部份外商银行持续进场买汇,方向缺乏一致性.

"局势浑沌不明,法国、希腊大选结果可能导致欧债违约,但市场又对美国QE(宽松举措)有预期,两个完全是不同方向."一位本地银行交易人士称.

台湾财政部周一公布,4月出口金额较上年同期衰退6.4%,远逊于市场预估的衰退2.8%.他们表示,由于高基期因素,上半年出口较去年同期料将呈现负成长.[ID:nST0456858]

交易商指出,盘中不时见到央行零星买盘进场,于汇价29.3元以下承接美元部位,显示其不希望台币过度波动的态度;近尾盘时,央行例行进场调节,促台币几近吐回全日涨幅.

他们并表示,在海内外情势未明下,预估台币暂于29.20-29.40元间先行整理,而且目前于汇价29.35-29.40元区间挂有不少出口商卖单,一旦台币随其他风险货币走跌,料能形成短暂支撑,后市将持续追踪台股走势.

台湾股市.TWII周二几近收平,仅微幅上涨0.1%,至7,545.71点;另外,外资及陆资在台股卖超缩减至49.44亿台币,已连续两日卖超,上交易日修正后为卖超163.91亿.[ID:nST0457320]

新兴市场中,韩元KRW=周二上涨,其他亚洲货币则表现不一,因欧洲、特别是希腊政治不确定性,令投资者不愿增持风险资产.[EMRG/SGCN]

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