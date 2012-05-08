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亚洲 | 2012年 5月 8日 星期二 15:10 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:欧元兑美元下跌,但守在周一低点上方

0659GMT---欧元兑美元EUR=下跌0.3%至1.3013,但守在周一触及的低点上方,当时希腊和法国选举结果冲击市场对欧元的信心.分析师表示,可能出现的空头回补为欧元提供部分支撑.

欧元兑日圆EURJPY=R跌0.25%至104.05.美元指数.DXY上涨0.2%至79.785.(完)

--编译 王冠中;审校 蔡美珍

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