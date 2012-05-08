〔台湾个股〕裕隆称将引进大陆重卡,年底在台湾上市销售

路透台北5月8日电---在台湾车市前景变数增多的情况下,台湾最大汽车生产商裕隆集团周二称,将引进大陆的重型卡车于台湾装配,于年底前推动上市销售.这将是台湾首度引进大陆重卡.

该集团旗下裕隆汽车(2201.TW)总经理陈国荣在一场汽车论坛场边对媒体做上述表示.

"台湾过去没生产吨位比较大的车辆...会在台湾组装."他说.

陈国荣不愿透露相关细节,不过他于大陆湖北与台湾汽车论坛中透露这个消息,外界预料这将是裕隆与湖北的东风集团(0489.HK)的另项合作.

台湾车市规模不大,去年全年整车销售约37.8万辆,较前年成长约15%.不过在历经连续三年的高速成长后,业界料今年将遇撞墙期,景气前景不甚乐观变数增多,估全年在33-38万辆不等.中国则是全球最大汽车销售市场,去年全年销售1,850万辆,占全球的约26%.

裕隆集团在大陆最早的布局始于1995年,以另一上市公司中华汽车(2204.TW)与大陆福建汽车工业集团及日本三菱汽车(7211.T)合资成立东南汽车;此后于2001年以裕隆日产(2227.TW)与东风汽车合资成立广州风神,生产日产品牌车系.近来最受注目的是2010年底与东风合资成立东风裕隆,生产自有品牌纳智捷轿车.

不加计大陆地区销售,裕隆集团去年于台湾的销售数为11.3万辆,今年则订下12.3万辆的目标.

裕隆在海外则有日产菲律宾汽车.除汽车业外,该集团另有纺织、科技、创投及营建事业.

裕隆今日收涨0.8%报50.5台币,微优于大盘加权指数.TWII0.1%的涨幅.(完)