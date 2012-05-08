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亚洲 | 2012年 5月 8日 星期二 15:43 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元因欧洲忧虑降温而上涨,公债价格下滑

路透首尔5月8日电---韩国韩元兑美元KRW=周二收高,扳回上日部分跌幅,尾随欧元自三个月低点回升的走势,且韩国股市温和上涨.

韩元兑美元KRW=KFTC报1,135.6韩元,较周一收盘水准1,138.5上涨0.3%.

交易员称,市场相对平静,近期的消息未能提供明确方向.而对于欧洲的担忧已反映在汇价中,但也没有多少支撑韩元的消息.

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