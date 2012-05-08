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亚洲 | 2012年 5月 8日 星期二 15:50 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM指标期胶小跌,但中国需求限制跌幅

路透曼谷5月8日电---东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周二在清淡交投中小幅下跌,交易员称,因受日本库存上扬和主要产胶国供应增加所累.

然而,他们指出,中国逢低再次买进,则协助避免价格大幅下滑.

TOCOM指标10月期胶JRUc6结算价报每公斤304.5日圆,下跌0.2日圆.

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