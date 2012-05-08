〔路透调查〕韩国央行本周料连续第11个月维持政策不变

* 18位受访分析师全数预期韩国央行维持政策不变

* 通胀水准低,GDP表现良好,使得调整政策空间不大

* 韩国央行会议将在5月10日0100GMT登场

记者 Christine Kim 编译 王冠中

路透首尔5月8日电---周二公布的路透调查显示,韩国央行料连续第11个月维持政策不变,因上月通胀数据放缓至21个月低点,且第一季经济成长升温.

18位受访分析师全数预期韩国央行在周四会议上将决议维持政策利率在3.25%不变.

若央行在今年稍后调整利率,18位受访分析师中有八人预期会是升息,六人预期不会调整,四人预期会降息.

在4月会议前的调查中,19位受访分析师中有九人预期今年内不会调整利率.

"我们见到好坏参半的讯号,"韩国央行总裁金仲秀上周表示.他指的是近期的数据显示韩国面临的低成长风险和通胀风险一样大,让央行本月按兵不动的可能性升高.

韩国4月通胀率连续第四个月下滑,来到2.5%,但通胀预期仍接近央行目标区间的上缘.

在4月的央行调查中,对于未来12个月通胀率预估的中值小幅降至13个月低点3.8%,但仍接近央行2-4%目标区间的高端.

"部分人士认为消费者物价指数(CPI)下滑趋势将会促成降息,但现在还很难摆脱通胀疑虑,"HMC投资证券固定收益分析师Lee Jung-joon说."政府显然还没松懈对通胀的警戒."(完)