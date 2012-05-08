〔台湾债市〕10年券殖利率续创近19个月新低,惟观望趋于浓厚

路透台北5月8日电---台湾债市殖利率周二涨跌互见,盘面主流券仅10年券101/5续创10年期公债指标殖利率.TW10YTBI近19个月来新低.由于长、短券利率来到相对低点,市场观望气氛偏浓,以致成交量萎缩.

市场人士指出,由于寿险、银行资金去路管道有限,最近长券殖利率会慢慢往下走,但流动性不好,所以殖利率创新低,并不具太大意义,预估近期101/5殖利率区间落在1.20-1.30%.

一大型金融机构交易主管说,不认同目前10年券殖利率水准."这个月动作转趋保守,不会盲目往下追,风险意识升高."

"30年期101/4殖利率来到1.8%,快昏倒了!"他说.

不过一券商债券部主管则分析说,最近欧债危机问题再起,美债殖利率趋跌,10年期美债US10YT=RR殖利率不排除挑战历史新低1.79%,带动台债长天期公债殖利率往下走.

美国公债价格周一微升,推动指标公债收益率(殖利率)触及三个月低点,法国和希腊周末进行的选举,令市场对这两国采取紧缩措施应对欧元区债务危机的承诺表示怀疑.[ID:nSB1531056]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 101/1A01101=TWO +0.57 0.9717 0.9643-0.9718 97.0

10 101/5A01105=TWO -0.30 1.2270 *1.2200-1.2320 11.5

20 101/2A01102=TWO +0.90 1.7040 1.6965-1.7040 2.5

30 101/4A01104=TWO 0.00 1.8000 1.8000-1.8080 3.0

* 表创该券交易以来殖利率日低

随着101/5殖利率创波段新低,20年、30年期主流券殖利率皆意图挑战整数关卡,并带动10年期冷门券交易量扩大.

大型金融机构主管说,近期10年期冷门券出现抛补,主要有三个原因,包括卖旧换新、资金没去处及同年期殖利率比较效应.

惟一外银台债交易员表示,101/5流动性小,尽管殖利率创波动新低,但不具参考意义.

另一券商交易员也说,近期101/5由于成交量小,所以容易被作价,藉机拉抬手中握有10年期其他券种的筹码,预估台债成交主流还是在101/1身上,波段区间在0.95-1.05%间.

至于台股跟台债间的连动,外银交易员表示,这波台债跟全球经济走势比较有关联,欧债疑虑再起,对台债多方比较有利.

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 1.8000

20 101/2 A01102=TWO 1.7040

10 101/5 A01105=TWO 1.2270

5 101/1 A01101=TWO 0.9717

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)