〔台湾货币市场〕5月9日及本提存期资金预期变化一览表

东南亚股市：多在谨慎交投中陷入狭幅波动；星股触及18个月高点
路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。
路透台北5月9日电---台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下:
宽松因素:
--央行存单到期2,228亿台币.
紧缩因素:
--央行料发行存单.
=======================================================
(本提存期)
宽松因素:
--央行存单到期3兆6,587.3亿台币:
05/10 704.00亿
05/11 2,423.00亿
05/12 586.00亿
05/13 2,430.50亿
05/14 502.00亿
05/15 212.00亿
05/16 4,384.00亿
05/17 2,691.50亿
05/18 2,687.00亿
05/19 554.50亿
05/20 2,436.50亿
05/21 201.00亿
05/22 85.00亿
05/23 2,872.00亿
05/24 2,187.50亿
05/25 1,198.50亿
05/26 2,082.00亿
05/27 835.00亿
05/28 26.50亿
05/29 3.00亿
05/30 3,290.50亿
05/31 120.00亿
06/01 4,075.30亿
--公债付息25.5625亿台币:
05/13 94甲5期7息 6.75000亿
05/26 100乙1期1息 5.25000亿
05/27 93甲6期8息 13.56250亿
--国库券到期270.50亿台币:
05/10 财100-6 270.50亿
--月底军公教薪饷拨款.
紧缩因素:
--5/24: 101/乙2期10年期公债发行,金额为300亿台币,5月21日标售.
--菸酒税、货物税及营业税等例行性税款缴库. (完)
--记者 李盈蒨; 审校 乔艳红
路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。