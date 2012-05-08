〔台湾货币市场〕短率稳中带紧,央行存单到期少且外资汇出(更新版)

(更新数据)

* 存单到期少且外资汇入,削减短钱供给量

* 稳中带紧,短票利率微幅上移

* 央行委托代收利率调升0.1基点,连续四日维持同调幅

记者 张雅菁

路透台北5月8日电---台湾银行间短期利率周二稳中带紧.由于央行存单到期量较低,以及外资汇出,使得金融体系短钱供给偏紧,不过,因为提存期初积数回补压力不大,并未显着推升短率.

市场人士并指出,虽然提存期初有负数操作的空间,但因累积超额准备已近负1,300亿台币,加以5月底至6月初的缴税因素,均令银行间调度时会渐趋保守.今日有些小型银行及小型票券商被迫转向通常拆出利率较高的公股银行求助.

"今天很紧,很难拿到钱,又有很多人来找钱,但只能自救,"一本地公股银行人士称.

据财政部赋税署官员指出,5月底申报截止的年度综合所得税,以银行帐户扣款方式缴税者,将分三批分别在6月8日、14日及28日自民众户头扣款,并在下一工作日缴入国库(意即资金离开银行体系),而通常第一批比重即可达约九成;至于近年颇受民众欢迎的信用卡缴税方式,这类税款则是在6月8日当日即会入库.

今日央行连续第四天调升代收隔夜资金利率仅0.1基点,来到0.503%,累计这波调幅已达11.1基点.

隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.513%,与上日相同未再走升;区间在0.388-0.710%,上日在0.387-0.700%.

一周(2-7天)拆款区间在0.505-0.740%;上日区间在0.495-0.720%.

由于欧洲大选结果变天加剧欧债违约的忧虑,促使外资周一大举汇出,台币兑美元TWD=TP爆量贬值1.02角.今日汇市续见部份欧系银行汇出,但亦见其他汇入,给予台币支撑,收盘台币微升1.2分,报29.370.[TWD/CN]

据财政部资料,去年5月营利事业所得税实征净额为897亿台币,综合所得税为316亿台币,去年6月则分别为1,396亿及1,135亿台币.

**短票发票量低**

短票方面,由于今日银行间资金偏紧,削弱了买票意愿,但因票券商的发行量亦不大,且尚有政府四大基金及寿险的买盘支撑,利率约在0.82-0.83%,因此票券商仍可顺利回补缺口.

今日银行间30天短票主要成交利率在0.85%,上日在0.84-0.85%;而大型公股银行则是可成交在0.86-0.87%,但量并不大.

今日央行存单到期金额为231亿台币.央行共发行693亿,存单发行余额增加462亿.[TW/MMTCN]

本周存单到期接下来依序分别为周三2,228亿、周四704亿、周五2,423亿.

拆款中心资料PIBC显示,周二当日超额准备为负183亿台币;累计超额准备为负1,450亿台币,加计前期1%的超额准备为负678亿台币.

**RP利率平稳未动**

债市同业附买回(RP)利率持平,市场以到单续作为主,资金水位相当平稳,其中以银行等金融机构资金供给犹多.

资金调度人士表示,由于国际政经局势不稳,央行不希望市场出现过大波动,拉抬隔拆利率动作也日渐温和,企图消弥市场对于物价齐涨及升息等过多预期心理,预期在无其他特殊资金需求下,短线RP利率将持稳于现有区间.

今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.72-0.74%间,与上日相同.(完)