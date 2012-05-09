台湾经济指标预测--5月9日至6月7日

东南亚股市：多在谨慎交投中陷入狭幅波动；星股触及18个月高点
路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。
路透台北5月9日电---以下为台湾近期预定公布的经济数据: 日期 当地时间 经济指标/活动 公布月份 预估值 前值 --------------------------------5月21日当周----------------------------------------- 5/21 1620 经常帐 第一季 -- 顺差121亿美元 5/21 1600 外销订单 4月 -- -1.58%(年变动率) 5/22 1600 季调失业率 4月 -- 4.14% 5/23 1600 工业生产 4月 -- -3.42%(年变动率) 5/25 1610 M2货币总计数 4月 -- +5.05%(年变动率) -------------------------------6月4日当周---------------------------------------- 6/5 1600 外汇存底 5月底 -- 3,950.72亿美元 6/5 1600 消费者物价指数(CPI) 5月 -- +1.44%(年变动率) 6/7 1600 商品出口 5月 -- -6.4%(年变动率) 6/7 1600 商品进口 5月 -- +2.1%(年变动率) -- 1600 央行理监事会议 第二季 -- 重贴现率1.875% -- 1600 国内生产总值(GDP) 第一季 -- 概估值0.36%(年增率)(完) 参看全球经济数据相关资料,可点选ECONGUIDE 参看台湾经济数据相关资料,可点选ECONTW;相关新闻请点选[TW-ECI-CMN] --记者 高洁如; 审校 杨淑祯 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN] 欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。