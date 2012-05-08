《美国重要政经日程》--5月9日

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
(除特别说明外,均为GMT时间)
1400 - 商务部公布3月趸售(批发)库存
1430 - 能源资料协会(EIA)公布一周石油库存和产出数据.
1700 - 财政部标售10年期公债
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 戴素萍;审校 程琳
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路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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