全球外汇市场5月9日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

5月8日(二)

2145 - 新西兰4月电子卡交易

2350 - 日本截至4月底外汇储备

5月9日(三)

0130 - 澳洲4月就业与失业数据

0500 - 日本3月领先指标、同时指标

0500 - 国际货币基金组织(IMF)资深分析师Chad Steinberg就国际经济金融情势发表演讲.

0600 - 德国3月贸易数据

0645 - 法国3月贸易数据

-- - 欧洲央行执委亚斯穆森在第15届国际WDR Europaforum发表演讲.

-- - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧和欧盟执委会副主席雷恩出席欧洲大学学院(European University Institute)会议,参加主题为"欧元区危机与欧盟制度:甚么才是最佳构想?"的小组讨论.

1100 - 美国一周抵押贷款指数

1215 - 德国央行总裁魏德曼将在经济会议上发言,主题为"我们所面临的危机及后果"

1400 - 美国3月趸售(批发)库存

1400 - 美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在企业法律研究所2012年会议上发表讲话,主题为"迈向更透明的货币政策".

1500 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼在"全球经济及金融发展--新风险与新机会"会议中发表演说.

2350 - 日本4月银行放款余额

2350 - 日本3月经常帐收支

2350 - 日本资本流动数据

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 李婷仪;审校 张涛

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]