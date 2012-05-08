〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数上扬,因铁矿石活动增加

路透5月8日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周二上扬,中国对铁矿石的买兴令大型海岬型船舶运费持稳.

波罗的海乾散货运价指数上涨8点或0.69%至1,165点.

"我们预期会持续上周同样的趋势,海岬型船平均运价缓慢攀升...巴拿马型船运价则可能因季节性船运活动放缓而下滑,"RS Platou Markets分析师Frode Morkedal表示.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI扬升3.11%,至1,625点.

海岬型船运费上涨915美元,至8,763美元,为1月中旬以来最高位.这类船舶通常运输15万吨货物,如铁矿石和煤炭.

尽管中国的钢铁需求疲软,但由于钢厂倾向于持续生产更多,中国的钢产出仍高,这令原物料铁矿石的需求持稳.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI跌5.63%,至1,441点,为连续第六日下跌,主要系受南美谷物订船活动下滑所累.该型船舶日均获利降至11,505美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.(完)