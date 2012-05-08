〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数上扬,因铁矿石活动增加

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透5月8日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周二上扬,中国对铁矿石的买兴令大型海岬型船舶运费持稳.
波罗的海乾散货运价指数上涨8点或0.69%至1,165点.
"我们预期会持续上周同样的趋势,海岬型船平均运价缓慢攀升...巴拿马型船运价则可能因季节性船运活动放缓而下滑,"RS Platou Markets分析师Frode Morkedal表示.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI扬升3.11%,至1,625点.
海岬型船运费上涨915美元,至8,763美元,为1月中旬以来最高位.这类船舶通常运输15万吨货物,如铁矿石和煤炭.
尽管中国的钢铁需求疲软,但由于钢厂倾向于持续生产更多,中国的钢产出仍高,这令原物料铁矿石的需求持稳.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI跌5.63%,至1,441点,为连续第六日下跌,主要系受南美谷物订船活动下滑所累.该型船舶日均获利降至11,505美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.(完)
--编译 戴素萍;审校 程琳
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。