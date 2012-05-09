〔路透专访〕美审计监督机构称针对观察中国审计检查的协商已有进展

路透纽约5月8日电---美国官员相信已经接近和中国达成协议,将可观察在中国进行的审计检查工作.这是美国应对中国在美上市企业频传会计丑闻,迈向加强监督的第一步.

公众公司会计监督委员会(PCAOB)主席Jim Doty表示,上周美国官员在北京与中方会谈时,有了这项突破性进展.

美国观察在中国的审计检查,"将是迈向加强跨境监督及联合检查合作的第一步,"Doty周二在接受电话专访时说.

根据Doty的说法,未来中国当局检查在美挂牌企业于中国完成的审计工作时,该项计画将允许PCAOB官员进行观察.

"我相信我们可以在秋季,甚至可能在夏季就能展开观察工作,"Doty说.

不过,他表示,"没有人可以保证结果会是如何."

PCAOB和美国证券交易委员会(SEC)已经与中国协商多月,试图达成允许共同进行审计检查的协议.(完)