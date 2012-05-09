《台湾报摘》--工商时报5月9日

东南亚股市：多在谨慎交投中陷入狭幅波动；星股触及18个月高点
路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。
* 头版头条:
--台湾国民党立院党团昨日"暂冻"证所税政院版及其他委员版本,引发府院关切.身兼国民党主席马总统动怒,下令周五立院应努力排入程序后,国民党团改口,不会杯葛(抵制)证所税案交付财委会,全案也峰回路转.
* 其他:
--由于第二季营运处于低档,电子纸供应商元太科技(8069.TWO)决定5月起实行无薪假.主要受到大客户亚马逊(AMZN.O)调整库存影响,元太上半年营运表现陷入低潮.
--出口成长不如人,经济部长施颜祥昨日表示,"我们非常非常警惕",已请国贸局进一步分析,从出口分类甚至到个别市场表现状况,到底问题出在哪里?一周内提出专案报告.
--国债水位持续上升,财政部向立法院财委会提出"中央政府减债计划",将先求取岁入预算平衡并自"债务存量"与"财务流量"两面,以逐步降低政府债务负担.立委李桐豪表示,应先以国际标准检视国债情况,并立法限制政府在经济成长的可容许范围内举债.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 董永年; 审校 张喜良
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路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。