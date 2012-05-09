〔金砖国家〕5月8日股汇市收盘纵览

路透5月9日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月8日(周二)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收挫0.93%,报992.55点.

中国股市:沪综指缩量小幅收跌,受权重股走势仍低迷拖累.分析人士表示,近几日早盘调整尾盘拉升的走势反映出多空双方呈现拉锯态势,在缺乏量能支撑及外围市场仍不乐观的情况下,短线大盘料继续震荡蓄势.沪综指.SSEC收报2,448.884点,跌3.06点或0.12%;今日上海A股成交额缩至1,047亿元人民币,上交易日为1,112亿元.[.SSCN]

香港股市:连续第四日收跌,因中资地产开发商股价疲弱,使得大盘回吐早先涨幅,恒指遭遇周一大跌后形成的强劲技术阻力并回落.恒生国企指数.HSCE收低0.5%,恒生指数下跌0.3%至20,484.8点,进一步远离50日移动均线.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS近收平,全天呈窄幅波动,中间价尽管有所反弹,但盘中交易价反应平淡,仍与中间价偏离较大,而目前暂缺乏外力推动人民币走势,震荡格局料仍将持续.[CNY/CN][ID:nSB1532678]

========================================================================================

印度股市:主要股指创2月27日以来最大跌幅,此前分析师对有关外资课税的规定仍不清楚提出警告,在此同时,卢比的跌势也重压股市.指标BSE指数.BSESN下跌2.17%,收报16,546.18点.[.BO]

印度汇市:印度卢比下滑,尽管政府采取行动应对外资对征税的疑虑,但市场仍担心外资不买帐,因而引发印度股市重挫,并令人担心外资持续流出.交易员称,午后印度央行在卢比兑美元贬至53.30时介入.卢比兑美元INR=D2下跌0.4%,至53.12/13,周一收报52.9050/9150.[INR/]

========================================================================================

俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,481.060点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS跌0.89%,报779.66点.

俄罗斯汇市:休市.

========================================================================================

巴西股市:拉丁美洲股市创一个多月最大跌幅,因希腊政治僵局引发欧债危机恶化的疑虑.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP跌1.40%至60,365.48点,为逾三个月最低水准,并跌穿150日简单移动平均线,为1月2日以来首度收于该均线切入位下方.[ID:nL1E8G8DVP]

巴西汇市:拉丁美洲货币下跌,因担心希腊可能抛弃国际救助协议,从而使欧债危机加剧.巴西雷亚尔兑美元BRBYBRL=贬0.92%,报1.9382,使央行干预汇市阻升雷亚尔的压力减轻.[ID:nL1E8G8AS5]

========================================================================================

南非股市:连四个交易日下跌,Anglo American Platinum(AMSJ.J)等铂金矿商股受创最深,欧债危机持续笼罩市场.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI跌1.33%,报29,499.49点;综合指数.JALSH下滑1.2%,报33,547.77点.[.J]

南非汇市:南非兰特触及三周最低水准,因投资人风险偏好减低,且欧洲政治面似乎不稳定.国内就业数据疲软也进一步打压汇价.兰特兑美元ZAR=D3下挫1.8%,报7.9380.[ZAR/](完)