〔东京汇市〕欧元受欧洲疑虑打压小跌,新西兰元触及四个月低位

2350GMT---欧元兑美元EUR=周三盘初小跌0.1%,报1.2997,因市场担心希腊政治变数和法国领导权更迭可能损及撙节计画.该计画被视为应对欧债危机的关键. 欧元上日承压,此前希腊左翼联盟党(Left Coalition)领导人称,希腊对欧盟/国际货币基金组织(IMF)救助协议的承诺已变成一纸空文. 欧元区政治不确定性引发的不安情绪打压风险较高货币,新西兰元兑美元NZD=D4亚洲盘初触及四个月低位,报0.7857.澳元兑美元AUD=D4跌0.1%至1.0101,在上日触及的四个月低位1.0088附近徘徊. 美元/日圆JPY=持稳,报79.84.(完) --编译 张若琪;审校 郑茵 全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=