〔东京汇市〕欧元受欧洲疑虑打压小跌,新西兰元触及四个月低位

东南亚股市：多在谨慎交投中陷入狭幅波动；星股触及18个月高点
路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。
2350GMT---欧元兑美元EUR=周三盘初小跌0.1%,报1.2997,因市场担心希腊政治变数和法国领导权更迭可能损及撙节计画.该计画被视为应对欧债危机的关键. 欧元上日承压,此前希腊左翼联盟党(Left Coalition)领导人称,希腊对欧盟/国际货币基金组织(IMF)救助协议的承诺已变成一纸空文. 欧元区政治不确定性引发的不安情绪打压风险较高货币,新西兰元兑美元NZD=D4亚洲盘初触及四个月低位,报0.7857.澳元兑美元AUD=D4跌0.1%至1.0101,在上日触及的四个月低位1.0088附近徘徊. 美元/日圆JPY=持稳,报79.84.(完) --编译 张若琪;审校 郑茵 全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。