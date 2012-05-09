《台湾报摘》--经济日报5月9日

* 头版头条:

--国民党立院党团昨日中午决定"暂缓讨论"行政院及立委所提证所税案,在身兼国民党主席的马英九总统关切下,不到一天就出现逆转,确定本周五排入立法院院会议程,并交付委员会审查.

* 其他:

--中日韩5月12日将就自由贸易协定(FTA)展开三方部长级会谈,台湾机械产品出口面临沉重压力,机器公会昨日公布,今年前四月机械出口产品较去年同期衰退0.9%,主要是因出口中国大陆衰退二成拖累.

--鸿海富士康集团昨日正式对外宣布,将在10日上午举行中国总部的动土仪式.鸿海(2317.TW)发言人邢治平表示,中国总部将是一栋新颖的智慧型大楼,预定2015年完工,将成为集团在大陆的营运中心,以及在长江三角洲的研发中心及电子商务中心.

--中钢(2002.TW)与武钢600005.SS将于明日签署战略合作协定,由于武钢在越南交接处的防城港大钢厂案刚获得大陆国务院通过,且中钢与武钢合作关系转趋密切,与越南台塑大钢厂的竞争预期将会升温.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.