《台湾报摘》--经济日报5月9日

东南亚股市：多在谨慎交投中陷入狭幅波动；星股触及18个月高点
路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。
* 头版头条:
--国民党立院党团昨日中午决定"暂缓讨论"行政院及立委所提证所税案,在身兼国民党主席的马英九总统关切下,不到一天就出现逆转,确定本周五排入立法院院会议程,并交付委员会审查.
* 其他:
--中日韩5月12日将就自由贸易协定(FTA)展开三方部长级会谈,台湾机械产品出口面临沉重压力,机器公会昨日公布,今年前四月机械出口产品较去年同期衰退0.9%,主要是因出口中国大陆衰退二成拖累.
--鸿海富士康集团昨日正式对外宣布,将在10日上午举行中国总部的动土仪式.鸿海(2317.TW)发言人邢治平表示,中国总部将是一栋新颖的智慧型大楼,预定2015年完工,将成为集团在大陆的营运中心,以及在长江三角洲的研发中心及电子商务中心.
--中钢(2002.TW)与武钢600005.SS将于明日签署战略合作协定,由于武钢在越南交接处的防城港大钢厂案刚获得大陆国务院通过,且中钢与武钢合作关系转趋密切,与越南台塑大钢厂的竞争预期将会升温.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 董永年; 审校 曾祥进
路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。