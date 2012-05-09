〔美国能源〕今夏汽油均价有望下滑,脱离每加仑4美元的危险区

中国财政：坚决制止违法违规举债担保行为，严控地方债风险--财政部
路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。
路透纽约5月8日电---已经为夏季高油价做好准备的美国消费者有理由松一口气了.
美国能源部下属的能源资料协会(EIA)周二表示,今年4-9月驾车出行高峰季的常规汽油价格平均将为每加仑3.79美元.与周一公布的上周全国平均价格相同.[ID:nSB1533506]
EIA在月报中表示,原油价格从3月的高位滑落13%,因而汽油价格有望较上年同期仅上涨0.08美元.上个月EIA预估夏季汽油均价为每加仑3.95美元.
汽油价格下滑将缓解对经济重蹈去年覆辙的担心.去年汽油价格飙升令民众减少在其他方面的支出,并损及经济复苏动能.
汽油价格下降亦将减轻通胀,若复苏迟滞,美国联邦储备理事会(美联储,FED)或将有更多放宽货币政策的空间.
但预测也反映出较为悲观的现实.由于美国和欧洲的经济数据黯淡,汽油价格一直呈下跌走势.汽油期货价格RBc1自2月来首次跌破每加仑3美元,但因为失业率居高不下,汽油消费量较上年同期减少逾6%.(完)
--编译 戴素萍;审校 郑茵
路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。
路透北京2月23日 - 新华社周四报导，上海市消保委联合上海师范大学商学院的调查发现，不少银行的产品收益率区间巨大，收益结构复杂，预期收益率的实现程度也偏低。部分银行销售的产品难以实现最高收益率。
* 短率区间高位略见压力 * 明日月底最后交易日资金料偏松 * 短票及RP利率持平既有区间不变 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月23日 - 台湾银行间短率周四区间高位略见压力。资金调度人员称，因应月 底连续假期，明日为2月底最后交易日且须累算五天积数，但因金融机构此前皆已避开资金 落点月底，致今日资金需求更形减弱，而银行间资金却渐转松，只能仰赖央行冲销过剩资金 。 他们表示，今天不仅票券商资金需求疲弱，连银行间也普遍多钱不缺资金，使得跨月拆 款交投明显转趋淡静，场上改以调度便宜月内短钱的需求为主，预期明日资金情势也是如此 宽松，加以明日央行定存单到期仅6亿台币，银行间资金去化更增添难度。 〞今天都没什交易，没需求降价也没用，下午只能仰赖老大。〞一位大型银行交易员说 。 另位大型银行交易员也称，虽然3月初有国际板债券大额交割的变数，但2月底连续假期 过后，银行间在旬底只剩三个交易日可调整帐上积数，料资金情势仍会持续偏松，不然旬底 最后交易日(3月3日)正好逢周五