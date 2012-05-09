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市场报道 | 2012年 5月 9日 星期三 08:44 BJT

〔美国能源〕今夏汽油均价有望下滑,脱离每加仑4美元的危险区

路透纽约5月8日电---已经为夏季高油价做好准备的美国消费者有理由松一口气了.

美国能源部下属的能源资料协会(EIA)周二表示,今年4-9月驾车出行高峰季的常规汽油价格平均将为每加仑3.79美元.与周一公布的上周全国平均价格相同.[ID:nSB1533506]

EIA在月报中表示,原油价格从3月的高位滑落13%,因而汽油价格有望较上年同期仅上涨0.08美元.上个月EIA预估夏季汽油均价为每加仑3.95美元.

汽油价格下滑将缓解对经济重蹈去年覆辙的担心.去年汽油价格飙升令民众减少在其他方面的支出,并损及经济复苏动能.

汽油价格下降亦将减轻通胀,若复苏迟滞,美国联邦储备理事会(美联储,FED)或将有更多放宽货币政策的空间.

但预测也反映出较为悲观的现实.由于美国和欧洲的经济数据黯淡,汽油价格一直呈下跌走势.汽油期货价格RBc1自2月来首次跌破每加仑3美元,但因为失业率居高不下,汽油消费量较上年同期减少逾6%.(完)

--编译 戴素萍;审校 郑茵

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