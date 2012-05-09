《全球主要国家债券发行预告》--5月9日-5月16日

东南亚股市：多在谨慎交投中陷入狭幅波动；星股触及18个月高点
路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。
路透5月9日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
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5/9 1700 美国 10年期公债
5/9 英国 20亿英镑 票息4.50%、2042年到期的公债
5/9 加拿大 34亿加元 五年期公债
5/9 0600 德国 50亿欧元 五年期联邦债券
5/9 0120 日本 六个月期贴现国库券
5/10 1700 美国 30年期公债
5/10 0120 日本 三个月期贴现国库券
5/10 日本 流动性供给标售
5/11 意大利 2013年5月14日到期的12个月期BOT债券
5/11 英国 标售国库券
5/14 西班牙 12个月及18个月期国库券
5/14 1530 美国 13周和26周期国库券
5/14 0600 德国 40亿欧元 六个月期国库券
5/14 意大利 中长期债券标售
5/15 英国 票息5.0%、2025年到期的公债
5/15 0130 日本 40年期公债
5/15 1530 美国 四周期国库券
5/16 法国 中天期BTAN债券
5/16 法国 指数连结OATi债券
5/16 加拿大 两年期债券
5/16 0600 德国 50亿欧元 票息1.75%、2022年7月4日到期的10年期联邦债券
5/16 0120 日本 一年期贴现国库券
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张若琪;审校 戴素萍
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