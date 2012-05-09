《新兴市场重要经济事件预告》--5月9日-5月16日

东南亚股市：多在谨慎交投中陷入狭幅波动；星股触及18个月高点
路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。
(除特别说明外,均为GMT时间)
5月9日(三)
华沙--波兰央行举行货币政策委员会(MPC)会议(最后一日).
亚的斯亚贝巴--2012年世界经济论坛非洲会议(至5月11日).
保加利亚索菲亚--国际货币基金组织(IMF)人员结束访问.
布加勒斯特--IMF和世界银行官员在结束检视罗马尼亚预防性贷款案的两周任务后举行记者会(0700)
5月10日(四)
雅加达--印尼央行理事会会议.
印度普那--印度央行副总裁Subir Gokarn主持银行及金融机构分析师会议开幕式(0400)
马德里--印度央行副总裁K. C. Chakrabarty参加OECD-西班牙会议(至5月11日)
贝尔格莱德--塞尔维亚央行执委会会议.
首尔--韩国央行货币政策委员会会议.
利马--秘鲁央行货币政策会议.
马普托--莫桑比克央行宣布利率决定.
墨西哥城--20国集团(G20)特别代表会议(至5月11日).
5月11日(五)
布鲁塞尔---欧盟执委会公布2012-2013年春季经济预测.欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)将举行记者会(0900)
曼谷--泰国央行公布季度通胀报告.
吉隆坡--马来西亚央行举行货币政策委员会会议.
印度班加罗尔--印度央行副总裁Subir Gokarn发表演说(0600)
布拉格--捷克央行公布5月3日委员会会议记录.
墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策会议记录.
5月12日(六)
北京--中国、日本和韩国的贸易部长会晤,磋商建立三边自由贸易区事宜.
5月14日(一)
布宜诺斯艾利斯--阿根廷央行发表货币政策月报.
布鲁塞尔--欧元集团会议(1300).
5月15日(二)
科伦坡--斯里兰卡央行货币政策会议.
布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)会议.
伊斯坦布尔--土耳其央行举行第九届伊斯兰金融服务委员会峰会,会议聚焦于变化中的监管模式和伊斯兰金融(至5月17日).
5月16日(三)
墨西哥城--墨西哥央行公布季度通胀报告.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 戴素萍;审校 徐文焰
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