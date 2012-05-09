〔台湾央行〕开放申购30、91及182天期存单,不设发行目标

东南亚股市：多在谨慎交投中陷入狭幅波动；星股触及18个月高点
路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。
路透台北5月9日电---台湾央行周三表示,开放三种天期存单申购,不设发行目标.今日存单到期金额为2,228亿台币.
央行存单各天期发行利率如下:30天期为0.87%;91天期为0.93%;182天期则为1.05%.
央行上日共发行693亿台币存单.
拆款中心数据PIBC显示,周二当日超额准备为负183亿台币;累计超额准备为负1,450亿台币,加计前期1%的超额准备为负678亿台币.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯
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路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。