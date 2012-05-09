《台湾重要政经日程》--5月9日-12月31日

东南亚股市：多在谨慎交投中陷入狭幅波动；星股触及18个月高点
路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。
==================今日重要政经消息======================
5/9(三)
--09:00 两岸光电信息产业暨武汉中国光谷高峰论坛.
--15:00 行政院长陈冲出席"工商建研会座谈会".
==================近期重要政经消息======================
5/10(四)
--13:30 台积电(2330.TW)公布4月营收.
5/21(一)
--12:30 央行标售10年期101/乙2期公债,金额300亿台币,24日交割.
--16:00 经济部公布4月外销订单,3月较去年同期衰退1.58%.
--16:20 央行公布第一季经常帐,上一季为顺差121.0亿美元.
5/22(二)
--16:00 主计处公布4月季调失业率,3月经季节调整后失业率为4.14%.
5/23(三)
--16:00 经济部公布4月工业生产,3月工业生产较上年同期衰退3.42%.
5/25(五)
--16:10 央行公布4月M2货币总计数,3月货币总计数M2年增率为5.05%.
6/5(二)
--08:30 主计处公布5月消费者物价指数(CPI),4月较去年同期成长1.44%.
--16:00 央行公布至5月底的外汇存底,4月末为3,950.73亿美元.
6/7(四)
--16:00 财政部公布5月进出口金额,4月出口金额较上年同期衰退6.4%,进口则是成长2.1%.
6/21(四)
--12:30 央行标售364天期"财101-3期"国库券,金额250亿台币,22日交割.
6/22(五)
--12:30 央行标售10年期101/5R增额发行公债,金额400亿台币,27日交割.
10/10(三)
--金融市场因国庆日休市一天.
12/22(六)
--金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易.
12/31(一)
--金融市场调整休市一日,因应1月1日(周二)开国纪念日.
注: * 代表新增内容.(完)
--记者 董永年; 审校 曾祥进
路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。