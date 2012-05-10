〔专栏节选〕重新定义「新兴市场」--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自5月10日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)

韩国可能即将进入已开发市场之林，若是如此，台股则将成为规模最大的新兴市场。

几乎所有的大型基金管理公司都设有新兴市场基金，不过，现在投资「新兴市场」的理由也正在消逝当中。

有两大理由让我们应当重新检视新兴市场投资策略。首先，并没有实例证明新兴市场是较佳的投资标的。以风险调整后的基础来看，美国股市虽然经历次贷风暴，但仍是表现最佳的市场。

其次，过去这些市场规模都很小，也确实是新兴起的市场，因此把它们统统归类在一起还算合理。然而，随着新兴市场规模的扩大，彼此间的差异化也愈来愈明显；比方，巴西、俄罗斯与加拿大同属商品出口经济体，其同质性就高于台湾。

创设新的归类是个好方法，例如金砖四国就是试图重新定义这类型的投资标的。但若把巴西和俄罗斯这两大商品出口国，与中国和印度绑在一起，基本上又犯了前面的错误，因为中、印是主要的商品消费国。

但这有什么关系？

当我们要建立一个经济持续成长的平台时，商品输出国比商品消费国面临的挑战更大。例如在台北市的饭店一晚房价约六千元新台币，但在俄罗斯可能就高达二万八千元新台币，巴西圣保罗也得要二万四千元新台币。在高营运成本下，巴、俄两国的非商品出口型企业很难生存；台湾则因属于成本竞争型的经济，企业的存活能力就强得多。

印尼、马来西亚和泰国则介于两者之间，但是也有相当程度依靠商品出口，如原油、棕榈油和橡胶；新加坡则是高度仰赖邻国的经济体。这也是东北亚和东南亚股市的关联性相当低的主要原因。

国家的政府治理和财富分配，也深深影响经济的发展形态。菲律宾严重的贫富不均，以致经济成长无以为继，企业规模也无法壮大，不论累积了多少财富，商业活动所得还是集中在少数人手中。当财富累积是来自于商品出口时，这种现象更为明显。

因此，政府针对出口所得实施较公平分配的国家，如挪威和澳洲，表现便远优于中东国家。中东国家因贫富差距的扩大、商品价格大涨带动通膨，导致人民生活不稳，成为社会动荡不安的因子。

「新兴市场」算是过气的名词了，我们在评估国家或市场时，得开始加入功能性、商品出口国或具附加价值的成品出口国，以及政治治理品质等更多要素。这些差异的重要性与日俱增，因为过去五年来，随着商品价格飙涨，商品出口国的投资评等一路调升；但当今面对全球经济成长疲弱或衰退，造成商品价格变动加剧，这些国家的投资评等很可能易降难升。另外，全球制造和运输效率的提升，也不利商品行情的表现。

就这个角度来看，台湾已脱离新兴市场的范畴，而与韩国同样跻身具有竞争力的工业国家行列。(完)

--整理 张雅菁

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.