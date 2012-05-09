《外汇动态》美元/韩元接近费波纳奇阻力位,上看1,142

东南亚股市：多在谨慎交投中陷入狭幅波动；星股触及18个月高点
路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。
0150GMT---美元/韩元KRW=KFTC上扬,徘徊于一道费波纳奇技术阻力位附近,因韩国进口商买进美元/韩元,且欧元疲弱.外资继续在韩国股市.KS11卖股. 美元/韩元上扬0.4%,报1,140.0,略低于其4-5月跌势的76.4%费波纳奇回档技术位1,140.3.稍早一度升至1,140.4. 美元/韩元若突破该回档技术位,可能升向1,142,该处约为此前高点.接下来上看1,144.9,为4月12日高位. 但许多交易员怀疑美元/韩元能否维持于费波纳奇阻力位之上,因当地出口商卖美元,且市场仍顾忌外汇当局可能卖美元干预."我怀疑能在那儿维持多久,因为当局可能介入."首尔一资深外资银行交易员说. 另一名交易员表示,美元/韩元要进一步上涨,需见到更多进口商需求及和外资近期出脱股票相关的美元买盘. 外资卖超794亿韩元,料在韩国主要股市连续第六个交易日卖超.前五日外资累计卖超韩股1.1万亿(兆)韩元.(完) --编译 张若琪;审校 张明钧 全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。