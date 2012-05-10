〔专栏节选〕失控的台湾岛,高举正义大旗的改革盲点--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自5月10日出版的当期「老谢开讲」专栏)

马英九总统进入第二个任期，在没有选票压力的情况下，突然推出一连串标榜改革大旗的大戏，包括冻涨了十八个月的油价、电价，全都希望一口气涨足，而尘封二十四年的证所税，也在量能课税、缩短贫富差距的理想下仓卒推出。一时之间，民怨四起，老百姓抱怨日子难过，企业家频频开炮，而总统马英九及行政院长陈冲也写下史上难看的民调数字，连卫生署前署长杨志良也出书大叹：「台湾大崩坏」。到底台湾出了什么问题？

在五二Ｏ的大日子来临之前，《苹果日报》公布了最新民调，第一个题目是对陈冲内阁的整体满意度，结果满意的只有一五．六一％，不满意的达六三．八六％；而对总统马英九满意的只有一五．一一％，不满意的达七Ｏ．六二％。这项民调纪录，可能创下政治人物罕见的新低，因为前总统陈水扁在红衫军包围的时候，满意度只有一八％，大家戏称他是「十八趴总统」，这回马总统民调成绩比阿扁总统还低。

**标榜改革涨油电、复征证所税 民怨沸腾**

而一向予人温良恭俭让形象的新上任工总理事长许胜雄，最近也频频发言怒吼，对于政府要开征证所税，许胜雄认为政府是搬石头砸自己的脚，怒称ＥＣＦＡ（两岸经济协议）签定未满一年，却要复征证所说，请问外资为什么要来台湾？劳委会主委王如玄希望减税让企业为员工加薪，许胜雄也怒斥管太多。他感叹台湾政党恶斗，政客为了选票，胡乱加码福利政策，使国家造成尾大不掉的危机。

另外，经营权缠斗多年的ＳＯＧＯ案，经济部商业司突然宣布，同意太流公司三位临时管理人得召开临时股东会，并限期三个月内完成ＳＯＧＯ的董监改选，对于已投入大笔资金改造ＳＯＧＯ的远东集团则可能丧失经营权。危机迫至的远东集团大家长徐旭东亲自上火线怒斥经济部商业司，并宣布暂停在台湾一切投资，投下一颗超强的震撼弹。

除了企业家大反弹外，官员也跳出来大骂，卫生署前署长杨志良写了一本《台湾大崩坏》的书，大叹台湾出现「新四不一没有」的现象，也就是「不婚、不生、不养、不活」及「多数年轻人觉得没有前景」。杨志良指出，台湾每天有一．三个小孩遭弃养，每天有超过十人轻生，台湾社会出现急速衰败的三级跳「早衰症」，不是债留子孙，而是债留下半生，羸弱的人口结构及亏损的国家财政，造成多病的台湾。

公卫系教授出身的杨志良，当过卫生署长，也是国民党不分区立委提名人之一，他参与规画二代健保，新书却直指要「挑战没有希望的未来」。当过大官，掌握过权力的前署长大声说出「台湾大崩坏」，其观点不论对与错，无疑都对台湾政策造成强大冲击。从一位公卫教授，或者是前署长高官的角度，台湾可说是百病缠身的状态，却无人可解。

就像要开征证所说，券商公会批官逼民反，只好走上街头，但是财长刘忆如则说，若是一年薪资所得有四百万元者，每年纳税额超过八十万元，证所税方案只是要求证券及期货市场上，净赚四百万元的人，应缴二十万元的税。若是连这二十万元都不愿意缴，台湾社会的公平正义，不晓得在这些人心目中有什么地位？券商公会则批评，财政部才是最大既得利益者，过去券商代收证交税，实际上是财政部在收，谁才是最大既得利益者？政府与民间对杠，完全没有任何交集。

就像最近油电双涨一般，政府也是理直气壮，认为油、电价要一次涨足，完全没有讨论的空间。若说这次油电双涨有什么错，也要怪政府为了选举冻涨油、电价格十八个月，如今要把压力锅掀开，民众当然受不了；另一方面，政党恶斗，政府为了选票迷失方向也是主因。

过去民进党执政，国民党都带头反对油价、电价上涨，马总统在二ＯＯ七年十月于宜兰Long Stay时，曾公开反对涨油价，他说台湾经济不好，油价上涨会让人民感到痛苦，若是台湾的经济发展像韩国一般，人民是不会反对油价上涨的。可是四年过了，马总统当年那一席话，到今年依然适用。

**各国大印钞票救经济 全球通膨幸未失控**

目前是不是适合调涨油、电价格的好时机？我们要回头看一个现象，那就是代表通膨指标的ＣＲＢ，也就是芝加哥期货交易所的原物料指数。过去十几年来，美元表现欲振乏力，美元指数持续走贬，而原物料又以美元计价，于是美元贬值，原物料价格上涨，ＣＲＢ指数也不断攀升。

十年前，在美国发生恐怖攻击的次年，即二ＯＯ二年，ＣＲＢ指数最低跌到一四五．四六，此时高盛Jim O'Neill画出金砖四国（BRICs）的大饼，中国、俄罗斯、巴西、印度成为全球经济发展的四头马车。这四个庞大经济体经济繁荣，对原物料的强大需求，加上美元贬值，造成原物料价格的奔驰；到了Ｏ七年，油价一桶涨到一四七．二七美元，ＣＲＢ指数也涨到四七三．九七的历史高位。

Ｏ七年原物料奔腾，最后发生金融海啸，全球经济从高点坠落，ＣＲＢ指数也跌到二ＯＯ．一六才止住，全球忧心的通膨疑虑，随着金融崩解暂时消失。此后为了抢救经济，美国祭出两轮ＱＥ（量化宽松）政策，带头大印钞票，欧洲也在去年底推出ＬＴＲＯ（长期再融资操作），也是用印钞票的手段救经济，欧美相继都加入印钞票救经济行列，于是通膨压力呼声四起，全世界政府对抗通膨莫不严阵以待。

但是通膨来了吗？没有！因为ＣＲＢ指数从来没有越过Ｏ七年的高点，Ｏ九年元月，全球股市跌到最低点，ＣＲＢ指数也跌到二ＯＯ．一六；此后到一一年初，又弹升到三六八．九六，但与Ｏ七年七月四日的四七三．九七的历史高点相去甚远。

从一一年到现在，ＣＲＢ指数形成一个下降楔形，去年欧债危机爆发，ＣＲＢ指数一度跌到二九二．三九；五月六日法国总统大选揭晓，萨科奇落败，ＣＲＢ指数一度跌到二九五．四四，与去年新低点相去不远。纯粹从ＣＲＢ的角度来看，全球政府都印钞票，但是ＣＲＢ指数并没有出现失控暴涨的局面；也就是说，大家忧虑的恶性通膨，并没有因为各国政府大印钞票而出现。

再从技术面来看，ＣＲＢ指数跌破三ＯＯ点关卡，各条均线都呈现反转向下的空头排列走势，ＣＲＢ指数是个跌势，目前ＣＲＢ指数的年线在三一九．六一，照这个态势来看，全球物价易跌难涨。这与大家既成印象有很大出入。此时台湾油电双涨，形成物价的奔腾，与全球物价现象完全背离。

**国际油、煤价格回落 台电、中油却仍亏损**