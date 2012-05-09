〔台湾债市〕RP利率平稳,台股表现不佳见投信资金短暂停泊

东南亚股市：多在谨慎交投中陷入狭幅波动；星股触及18个月高点
路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。
路透台北5月9日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周三平稳,投信端资金有进有出,部分仍有找券需求,但以承作非公债类为优先考量,另见台股表现不佳促资金短暂停泊,场上供应无虞.
券商交易人士指出,寿险和银行端资金供给平顺,若有调度缺口也能很快打平;不过,有银行人士表示,暂泊资金多为月底缴税而提前预作准备,待有资金需求时可能又会很快流RP市场.
今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.72-0.74%间,同于上日.
本地时间上午11:59时,台股加权指数.TWII下跌1.06%,至7,465.89点,因希腊前途不明令风险胃纳缩减,以及台湾证所税案问题则加重疑虑.[.TWCN](完)
--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯
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