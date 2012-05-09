〔台湾债市〕RP利率平稳,台股表现不佳见投信资金短暂停泊

路透台北5月9日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周三平稳,投信端资金有进有出,部分仍有找券需求,但以承作非公债类为优先考量,另见台股表现不佳促资金短暂停泊,场上供应无虞.

券商交易人士指出,寿险和银行端资金供给平顺,若有调度缺口也能很快打平;不过,有银行人士表示,暂泊资金多为月底缴税而提前预作准备,待有资金需求时可能又会很快流RP市场.