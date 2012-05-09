《外汇专栏》法国及希腊选后欧元未一路惨跌,并非反应市场信心状态

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley; 编译 张明钧

路透伦敦5月8日电---从别人的角度来观察自己可以获得诸多启发,若未来几天欧元持续受到法国及希腊选举因素影响而进一步大跌,则欧元区的官员可能会考虑好好地自我反省.

欧元兑美元EUR=周一在亚洲开盘大跌,远离纽约周五收盘价1.3082,至今仍无法填补此一跳空缺口并重新站上此一价位,这样的表现得当心注意.

无可否认的是,欧元并没有一路狂泻,但这可能比较大程度上是反映投资人正在评量事件影响,而非反映对欧元的信心状态.

国际投资人可能认为,法国及希腊周末的政局变化,将会特别不利于欧元区遵守近期达成的财政协定,同时也会损及施行节约措施的承诺.

盖房子的人都知道,一旦结构出现改变,房子总是有会有垮掉的风险.

虽然甫当选法国总统的奥朗德(Francois Hollande)在选战期间曾经宣称金融世界是他的"敌人",从而让部分投资人对他敬而远之,但到最后这可能被视为选战口号而已.

然而奥朗德表明有意就欧洲领袖于3月达成的财政协定进行重新协商,这就不可等闲视之;该财政协定的目的在于终止欧元区金融危机.

投资人喜欢的是确定感,而财政协定让他们相信有个迈向复苏的蓝图存在.若奥朗德当下希望朝全新的方向迈进,许多投资人可能无法认同.

欧元集团主席贾克可能已经清楚表示不可能进行这类协商,但就连重新讨论此一议题的尝试,都会引来投资人狐疑的眼光.

反对节约措施的政党周日在希腊大选中取得席次上的胜利,虽然这些政党无法组成政府,但这也不意味着欧元区为终止希腊危机的种种努力已经建立稳固根基.

就连曾负责安排希腊第二轮纾困协议的泛希腊社会主义运动党(PASOK)领导人韦尼泽洛斯也表示,应该进行重新协商以减轻希腊民众的负担.

韦尼泽洛斯才在几个月前协助协商,如今又呼吁对纾困协议进行修正,投资人对于此情此景恐怕难有好印象.

在周末选举过后,这可能是欧元所面临的实质风险.

欧元区为了解决问题所达成的措施架构获得投资社群认同,就投资人为此题材而买进的程度来看,若此一措施架构面临政治上的重新检讨压力,可能让信心大为受创.

各个交易员可能得要静心自问的是,在上周末的选举结果出炉后,国际投资社会是会倾向扩大还是减少对欧元区的借款或投资.

若答案是"减少",则结论可能应该会是欧元/美元持续走低.(完)