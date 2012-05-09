《外汇动态》美元兑日圆在79.50日圆处因期权买盘获得支撑

0308GMT--一位期权交易商说,美元兑日圆JPY=料将暂时在79.50日圆或其上方获支撑,因期权交易商必须在该水准附近买进美元兑日圆以对冲期权部位.79.50日圆处有期权单触发,还有快要到期且行权价在该水平的期权,在汇价跌向79.50之际,他们必须买进更多美元兑日圆.目前汇价报79.86日圆.

这位交易商还说,尽管非美元兑日圆的隐含波动率上升,但由于这些期权造成交易商gamma多头部位庞大,是美元兑日圆隐含波动率仍持续下降的一个因素.

一个月期美元兑日圆隐含波动率JPY1MO=报8.05/50%,停留在接近昨日触及的三个月低位,即使欧元兑日圆隐含波动率因希腊隐忧而升至将近一个月最高.一个月期欧元兑日圆隐含波动率EURJPY1MO=升至11.7/12.6%.(完)

--编译 李婷仪;审校 孙茉莉

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