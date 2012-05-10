〔台湾货币市场〕5月10日及本提存期资金预期变化一览表

金属期市：伦铜持稳，因美元下滑限制获利回吐盘
路透悉尼2月22日 - 伦铜在隔夜下跌后，周三亚洲早盘持稳，因美元走贬限制投资者获利回吐。 0100 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜持平在每吨6,060美元，上日则跌0.2%。 上海期交所交投最活跃的期铜跌0.2%至每吨48,930元人民币(7,111美元)。
路透台北5月10日电---台湾货币市场周四及本提存期资金预期变化因素摘要如下:
宽松因素:
--央行存单到期704亿台币.
--国库券到期财100-6期270.5亿台币.
紧缩因素:
--央行料发行存单.
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(本提存期)
宽松因素:
--央行存单到期3兆5,883.3亿台币:
05/11 2,423.00亿
05/12 586.00亿
05/13 2,430.50亿
05/14 502.00亿
05/15 212.00亿
05/16 4,384.00亿
05/17 2,691.50亿
05/18 2,687.00亿
05/19 554.50亿
05/20 2,436.50亿
05/21 201.00亿
05/22 85.00亿
05/23 2,872.00亿
05/24 2,187.50亿
05/25 1,198.50亿
05/26 2,082.00亿
05/27 835.00亿
05/28 26.50亿
05/29 3.00亿
05/30 3,290.50亿
05/31 120.00亿
06/01 4,075.30亿
--公债付息25.5625亿台币:
05/13 94甲5期7息 6.75000亿
05/26 100乙1期1息 5.25000亿
05/27 93甲6期8息 13.56250亿
--月底军公教薪饷拨款.
紧缩因素:
--5/24: 101/乙2期10年期公债发行,金额为300亿台币,5月21日标售.
--菸酒税、货物税及营业税等例行性税款缴库. (完)
--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯
路透悉尼2月22日 - 伦铜在隔夜下跌后，周三亚洲早盘持稳，因美元走贬限制投资者获利回吐。 0100 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜持平在每吨6,060美元，上日则跌0.2%。 上海期交所交投最活跃的期铜跌0.2%至每吨48,930元人民币(7,111美元)。
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路透上海2月22日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周三较上日微升0.03%至93.99；SDR篮子指数微升至95.86，BIS篮子指数微升至95.27 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.89%，SDR篮子指数升0.38%，BIS指数跌1.00% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货 今日中间 较上日升贬点 币 价 数 人民币 6.883 -40 欧元 7.2547 397 日圆 6.0566 191 港元 0.8869 -5.1 英镑 8.5932