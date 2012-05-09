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市场报道 | 2012年 5月 9日 星期三 13:25 BJT

〔标题新闻〕德国拜耳考虑出售糖尿病照护部门,已与可能的买家进行洽谈--报导

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E8G906N]

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