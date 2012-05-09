〔台湾财政〕总统要求证所税法案按程序进行,惟恐难在月底通过立法

东南亚股市：多在谨慎交投中陷入狭幅波动；星股触及18个月高点
路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。
路透台北5月9日电---在台湾总统马英九亲自关切下,行政院提出的证券交易所得税课征法案,仍将在周五排入立法院程序委员会讨论,惟相关人士认为,法案要在本月底修正通过的机率很低.
马英九周三在国民党中常会中重申,要让外界清楚政府贯彻量能课税的决心,国民党对证所税立场没有改变.
"外界不要有任何怀疑,我们会推动下去的."他说.
执政的国民党团周二宣布,将暂缓至9月的下一个会期再行审议.[ID:nST0457264]
惟纵然如此,证所税法案要赶在月底立法院会期结束前通过的机率仍然很低.
担任财政建全小组委员的反贫困联盟召集人简锡(土皆)对路透称,最大在野党--民进党的证所税版本,到现在都还没有提出,显示无论国民党或民进党,都在进行技术性的杯葛.
"民进党都不提,这很奇怪...纵然加开临时会到6月中,也过不了."他说.
也担任财政建全小组委员的台北商业技术学院财税系教授孙克难则指出,证交税法案引起如此大的争议不意外."毕竟这是24年来,大家都不敢碰的问题."
他认为,法案何时通过是其次,重点是最终通过的法案内容,会不会反而造成税收损失、能不能课到高所得族群的税以及稽征成本是否过高.
"要由这些来判断,证所税的课征是利大于弊,还是弊大于利."他说.
台湾工商时报今日也报导,证所税案纵然能排入周五的程序委员会,但因行政院版法案需有二周覆议期,等财政委员会排入审查已到5月底了,加上法案送出财委会进行朝野约一个月的协商期,本会期无论如何都不可能完成三读.
根据立法院网站资讯,立法院会期每年两次,自行集会.每年2-5月底及9-12月底是法定集会期间,必要时得依法延长会期.
台湾行政院甫于上月底完成课征证所税版本,将个人所得税课税门槛从300万台币上修至400万台币,法定税率视经济情况在15-20%之间,并取消期货交易所得纳入课征范围.且在须缴纳的证券交易所得税中,可将当年度须缴的证交税半数抵扣.[ID:nST0452734]
台湾加权股价指数.TWII周三收低0.93%,报7,475.71点.成交值为685.75亿台币,上日则为677.35亿.(完)
--记者 董永年; 审校 杨淑祯
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