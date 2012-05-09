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亚洲 | 2012年 5月 9日 星期三 14:03 BJT

〔台湾股市〕收低70.00点,受希腊及证所税相关疑虑拖累

路透台北5月9日电---台湾股市周三收低0.93%,尾随区域股市的颓势,因希腊前途不明令风险胃纳降温,而台湾证所税案问题则加重市场疑虑.

加权股价指数.TWII收低70.00点至7,475.71点,金融保险类股.TFNI挫跌1.46%,压抑大盘走势.

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