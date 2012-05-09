〔企业并购〕制药商葛兰素史克对Human Genome发起26亿美元的收购

马来西亚期市：棕榈油期货触及四个月低位，因产出增加且需求疲弱
路透吉隆坡2月23日 - 马来西亚棕榈油期货周四晚盘下滑，为六天来第五度下跌，触及近四个月低点，主因市场持续担忧产量增加及出口疲弱。
路透伦敦5月9日电---葛兰素史克(GlaxoSmithKline)(GSK.L)将主动向美国Human Genome SciencesHGSI.O股东发起26亿美元的收购,于本周提出每股13美元的收购价.
这家英国最大制药商曾在上月提议收购,但遭Human Genome回拒,Human Genome称其收购要约并未反映公司的真实价值.
Human Genome已经聘请高盛及瑞士信贷来协助评估其他战略选项,包括可能出售公司,同时也邀请葛兰素史克参与.但葛兰素史克周三表示,将不会参与评估.(完)
--编译 张明钧;审校 白云
路透吉隆坡2月23日 - 马来西亚棕榈油期货周四晚盘下滑，为六天来第五度下跌，触及近四个月低点，主因市场持续担忧产量增加及出口疲弱。
路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。