〔企业并购〕制药商葛兰素史克对Human Genome发起26亿美元的收购

路透伦敦5月9日电---葛兰素史克(GlaxoSmithKline)(GSK.L)将主动向美国Human Genome SciencesHGSI.O股东发起26亿美元的收购,于本周提出每股13美元的收购价.

这家英国最大制药商曾在上月提议收购,但遭Human Genome回拒,Human Genome称其收购要约并未反映公司的真实价值.

Human Genome已经聘请高盛及瑞士信贷来协助评估其他战略选项,包括可能出售公司,同时也邀请葛兰素史克参与.但葛兰素史克周三表示,将不会参与评估.(完)