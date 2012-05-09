〔德国经济〕德国出口创纪录水准,来自欧盟以外国家需求激增

马来西亚期市：棕榈油期货触及四个月低位，因产出增加且需求疲弱
路透吉隆坡2月23日 - 马来西亚棕榈油期货周四晚盘下滑，为六天来第五度下跌，触及近四个月低点，主因市场持续担忧产量增加及出口疲弱。
路透柏林5月9日电---周三数据显示,德国3月进出口均升至月度纪录水准,再度表明这一欧洲最大经济体在抵御欧债危机方面的表现好于其他国家. 联邦统计局数据显示,德国3月经季节调整的出口较前月增加0.9%,进口增长1.2%. 3月经季节调整的出口额升至918亿欧元,进口额升至781亿欧元,均创纪录水准. "德国首季出口意外强劲.海外业务表现理想,填补欧元区国家需求的降幅尚有余,"Berenberg银行的Christian Schulz表示. 他补充说,"德国经济看来已避免掉一场衰退.第一季国内生产总值(GDP)或将表现迟滞,抑或仅微幅成长." 德国3月对欧盟以外国家出口较上年同期跳增6.1%,而对欧元区国家出口同期则减少3.6%. 3月经季节调整的贸易顺差持平为137亿欧元,优于路透预估的顺差135亿欧元;2月修正为顺差137亿欧元.(完) --编译 龚芳;审校 孙茉莉
路透吉隆坡2月23日 - 马来西亚棕榈油期货周四晚盘下滑，为六天来第五度下跌，触及近四个月低点，主因市场持续担忧产量增加及出口疲弱。
路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。