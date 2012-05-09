〔德国经济〕德国出口创纪录水准,来自欧盟以外国家需求激增

路透柏林5月9日电---周三数据显示,德国3月进出口均升至月度纪录水准,再度表明这一欧洲最大经济体在抵御欧债危机方面的表现好于其他国家. 联邦统计局数据显示,德国3月经季节调整的出口较前月增加0.9%,进口增长1.2%. 3月经季节调整的出口额升至918亿欧元,进口额升至781亿欧元,均创纪录水准. "德国首季出口意外强劲.海外业务表现理想,填补欧元区国家需求的降幅尚有余,"Berenberg银行的Christian Schulz表示. 他补充说,"德国经济看来已避免掉一场衰退.第一季国内生产总值(GDP)或将表现迟滞,抑或仅微幅成长." 德国3月对欧盟以外国家出口较上年同期跳增6.1%,而对欧元区国家出口同期则减少3.6%. 3月经季节调整的贸易顺差持平为137亿欧元,优于路透预估的顺差135亿欧元;2月修正为顺差137亿欧元.(完) --编译 龚芳;审校 孙茉莉